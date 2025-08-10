O Crystal Palace voltou a fazer a festa em Wembley, desta feita com a conquista inédita da Supertaça – meses após o triunfo na final da Taça frente ao Man City. Na tarde deste domingo, os londrinos empataram a dois golos com o Liverpool e levaram a melhor nos penáltis (3-2).

No primeiro jogo oficial após a morte de Diogo Jota e André Silva, os clubes e a FA renderam homenagens aos irmãos portugueses. Todavia, aquando do minuto de silêncio, uma minoria de adeptos do Crystal Palace – revoltados com a “despromoção” à Liga Conferência – desrespeitaram o momento.

Quanto aos “onzes”, nota para a titularidade de quatro reforços do Liverpool, três provenientes da Bundesliga: Kerkez, Frimpong, Wirtz e Hugo Ekitike.

Recorde a história desta partida.

In memory of Diogo and Andre ❤️ pic.twitter.com/qDuJd43fIJ — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

Estavam decorridos quatro minutos quando Wirtz e Ekitike combinaram pela esquerda e o ponta de lança – ex-Frankfurt – confirmou a mira afinada. Descaído para a esquerda e à entrada da área, atirou cruzado e inaugurou o marcador.

Apesar da “timidez” ofensiva, o Crystal Palace aplicou a reação aos 17 minutos, quando o avançado Mateta capitalizou um penálti. Momentos antes, Van Dijk derrubou Sarr.

De resposta pronta, Van Dijk convidou a corrida de Frimpong pela direita, a solo. De olho no coração da área, o lateral neerlandês tentou o cruzamento, mas acabou por picar o esférico sobre o guardião Dean Henderson. Estavam decorridos 20:22 minutos, pelo que, ao invés de aplausos, a passagem deste minuto foi brindada com celebrações, como tantas vezes aconteceu com Diogo Jota.

Até ao intervalo, o Palace foi obrigado a lançar o médio Hughes, rendendo o lesionado Kamada, mas sem pragmatismo para ensaiar nova igualdade. Esta toada permitiu aos “Reds” gerirem o ritmo, adormecendo à sombra da vantagem.

Entre trocas, a monotonia instalou-se em Wembley até aos 77m, quando Ismaïla Sarr forçou o 2-2. Depois de Alisson travar as investidas londrinas, o brasileiro nada pôde fazer perante o velocista senegalês.

Até ao apito para o desempate por penáltis, o Liverpool revelou-se nervoso, com Salah a permanecer como mero vulto.

No derradeiro desempate, Salah, Mac Allister e Elliott falharam, com o egípcio a rematar por cima e os colegas a serem travados por Dean Henderson. Ainda que Eze e Sosa tenham desperdiçado, o Crystal Palace fixou o desempate em 3-2, selando a inédita conquista da Supertaça.

O Liverpool inicia a Premier League na noite de sexta-feira, em casa, ante o Bournemouth (20h). Por sua vez, o Crystal Palace entra em cena na tarde de domingo, no reduto do Chelsea (14h).