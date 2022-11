Darwin Núñez soma sete golos nos primeiros 15 jogos com a camisola do Liverpool – alguns deles como suplente utilizado –, mas parece ainda não ter convencido totalmente a massa crítica em Inglaterra.

Na CBS, Thierry Henry, numa conversa com Jamie Carragher, lenda dos reds, analisou o momento do antigo jogador do Benfica. E se há alguém que percebe de avançados, esse alguém é Henry.

«Acho que ele precisa de confiança e a confiança da qual estou a falar é quando estás num clube e sentes que vais jogar todas as semanas, tens de ser mais frio à frente da baliza. Ele quer impressionar tanto os adeptos do Liverpool, que às vezes apressa as coisas. Eu passei por isso. Foi uma grande contratação, chegou para o lugar do Mané... e isso não é fácil. E ele às vezes complica, em vez de ter calma», começou por dizer.

«Se ele é um finalizar como o Robbie Fowler? Não, acho que não é. Não há muitos que sejam finalizadores como o Fowler, de resto. Mas ele tem golos nele. É um bocado com o Alexis Sánchez ou como o Luis Suárez quando era mais novo. Quando ele começar a dominar aquilo em que é bom, vai conseguir controlar melhor [o estilo de jogo]», prosseguiu.

Carragher sugeriu depois que Darwin tem parecenças com Fernando Torres, algo com o qual Henry concordou: «Tens razão, mas vocês jogavam um estilo de futebol que era perfeito para o Fernando Torres. Jogavam um bocado mais baixo e ele [Torres] jogava sempre de frente para a baliza. Acho que isso encaixaria melhor no Darwin. Mas esta equipa do Liverpool é diferente, a equipa é mais paciente, joga no último terço… ele tem de se adaptar, é novo para ele e não é fácil.»