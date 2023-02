Jurgen Klopp lamentou neste sábado a lesão de Darwin Nuñez, avançado uruguaio que deixou o jogo frente ao Newcastle com queixas no ombro direito após uma queda antes da hora de jogo.

«O mais negativo foi a lesão de Darwin, que teve de ser substituído. Temos de ver a gravidade da situação, esperando que não seja muito séria», começou por dizer.

«Neste momento não sei a extensão da lesão. Sei apenas que estava com muitas dores. Esperemos que seja apenas dor e nada mais, mas temos de esperar», finalizou.

Recorde-se que Darwin marcou o primeiro golo do Liverpool no triunfo por 2-0 sobre o Newcastle, naquele que foi o 11.º golo do ex-Benfica na época.