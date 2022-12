Apesar do muito desperdício, Darwin Núñez deixou Jurgen Klopp satisfeito, no final da vitória do Liverpool em casa do Aston Villa, em jogo da 17.ª jornada da Premier League.

O técnico dos reds gostou do que o antigo avançado do Benfica ofereceu à equipa e desvalorizou e defendeu que os golos vão acabar por aparecer.

«Foi uma exibição de topo. Dá-nos tanto. Dá-nos profundidade e estica o jogo. Torna mais difícil para os nossos adversários defenderem-nos, não é só o Salah», começou por dizer, citado pela BBC.

«Claro que ele vai marcar, toda a gente sabe disso. As oportunidades dele não entraram por milímetros, por isso não estamos preocupados. Foi muito bom ele ter-se mantido no jogo e ter ajudado no terceiro golo», continuou.

Klopp concluiu depois: «Normalmente um avançado, com o jogo que ele fez – um bom jogo, mas sem golos marcados – tenta forçar o golo. Mas ele teve visão para fazer a assistência para o Bajcetic.»