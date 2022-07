E ao terceiro jogo, Darwin Núñez estreou-se a marcar pelo Liverpool. O antigo avançado do Benfica não quis fazer a coisa por menos e fê-lo... a quadriplicar.

Darwin não foi titular no particular de pré-época frente ao Leipzig, que os reds venceram por 5-0. Entrou ao intervalo, mas ainda foi bem a tempo de ser o homem do jogo.

Na primeira parte, só Mo Salah, assistido por Roberto Firmino, havia feito o gosto ao pé, logo aos oito minutos.

Até que apareceu Darwin. Aos 48 minutos, o internacional uruguaio estreou-se a marcar pela equipa inglesa de penálti.

Pouco depois, logo aos 51 minutos, não desperdiçou o passe de Alexander-Arnold e aumentou a contagem para 3-0.

Mas não ficou por aqui. Aos 68 minutos, foi Elliott que fez o passe para o desvio de pé esquerdo de Darwin à boca da baliza, e em cima do minuto 90 o ‘poker’ começou nos pés do português Fábio Carvalho, ele que foi lançado no segundo tempo.

Do lado do Leipzig, o português André Silva entrou aos 33 minutos, para o lugar de Sorloth.