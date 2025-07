O campeão inglês Liverpool prossegue a digressão de pré-época na Ásia. Os «reds» venceram, esta quarta-feira, o Yokohama Marinos, do Japão, por 3-1, em mais um jogo de preparação.

Nesta partida, que decorreu em Yokohama, o destaque foi um enorme falhanço de Darwin, ex-Benfica, e um golo muito bem conseguido de uma jovem promessa do clube inglês.

Os golos surgiram apenas na segunda metade. Antes, aos 50 minutos, Darwin perdeu a chance de inaugurar o marcador.

Foi até a equipa da casa quem marcou primeiro. Asahi Uenaka, avançado de 23 anos, fez o primeiro da partida. A resposta do Liverpool surgiria pelos pés do reforço Florian Wirtz, aos 62 minutos.

Trey Nyoni, jovem médio de 18 anos, operou a reviravolta aos 67 minutos. O último golo do encontro foi apontado por Rio Ngumoha, avançado de apenas 16 anos, que fechou as contas do jogo com um belo lance.