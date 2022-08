No rescaldo do empate do Liverpool com o Crystal Palace, na 2.ª jornada da Liga inglesa, Jürgen Klopp comentou a expulsão de Darwin, admoestado com o vermelho direto por agressão a um adversário.

«Já vi as imagens e é claro que é vermelho. Ele foi provocado constantemente, mas não devia comportar-se daquela maneira», disse o técnico dos reds em declarações à Sky Sports.

«O Darwin sabe [que dececionou os colegas]. Vou falar com ele. Teve uma reação que não queremos ver», vincou, chamando a atenção para a nova realidade à qual o ex-Benfica terá de adaptar-se em Inglaterra. «Ele sabe que vai encontrar este tipo de oposição, os defesas-centrais vão fazê-lo, mas não queremos aquela reação. Mas ele vai aproveitar o tempo fora de forma produtiva. Vamos usar a suspensão para o trabalhar fisicamente para ficar mais forte: não para o castigar, mas para o tornar mais forte», concluiu.

Darwin enfrenta um castigo até três jogos.