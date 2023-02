O Liverpool conseguiu neste sábado uma importante vitória que lhe permite continuar a sonhar com o apuramento para as competições europeias.

A equipa de Klopp visitou o Newcastle, entrou em campo no nono lugar da Premier League e a vitória por 2-0 permite-lhe passar a somar 35 pontos, ainda a quatro pontos dos lugares europeus.

Depois de ter vencido o Everton na jornada anterior, o Liverpool entrou praticamente a vencer, com o ex-Benfica Darwin Nuñez a inaugurar o marcador logo aos 10m, após bela assistência de Arnold.

Sete minutos depois, foi Mohamed Salah a servir Gakpo em bandeja de ouro, com o neerlandês a não desperdiçar a oportunidade para ampliar a vantagem dos reds.

E se as coisas corriam bem à equipa de Klopp, melhor ficaram quando Pope foi expulso aos 22m, por um lance surreal em que jogou a bola com as mãos fora da área.

Nick Pope domina a bola com a cabeça contra o chão, ajeita com a mão e ainda vira o colega de equipa 🤷‍♂️#PremierELEVEN pic.twitter.com/1imFVamTMy — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 18, 2023

Na segunda parte, destaque para a entrada do português Diogo Jota ao minuto 60, ele que esteve perto do golo por mais do que uma vez.

Esta foi apenas a terceira vitória do Liverpool fora de casa na Premier League. Apesar da derrota, o Newcastle mantém uma posição de Liga dos Campeões, com 41 pontos no quarto lugar, mais dois do que Tottenham.

O jogo ficou ainda marcado pela homenagem a Christian Atsu antes do apito inicial. O ganês, recorde-se, jogou no Newcastle.