Jurgen Klopp confirmou, esta sexta-feira, o regresso de Darwin Nuñez aos treinos do Liverpool. Na antevisão ao jogo com o Nottingham Forest para o campeonato, o técnico dos «reds» destacou ainda a integração de Dominik Szoboszlai nos trabalhos da equipa.

«Darwin e Szoboszlai treinaram esta quinta-feira com a equipa, temos de ver como reagem». Recordar que Darwin não participou nos últimos três jogos devido a problemas musculares, já Szoboszlai não joga desde o final de janeiro, altura em que contraiu uma lesão na coxa.

Em contrapartida, Mohamed Salah é baixa na formação do Liverpool, também ele a contas com um problema na coxa. Jurgen Klopp esclareceu, no entanto, que o egípcio pode regressar na próxima jornada.