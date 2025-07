Um mural em homenagem a Diogo Jota e André Silva foi concluído, esta terça-feira, na lateral de uma casa junto ao estádio de Anfield, em Liverpool.

A criação é da autoria do artista Paul Curtis, que lançou uma campanha online de angariação de fundos e recebeu doações de adeptos de vários clubes. Este é, de resto, o segundo mural semelhante a homenagear o antigo avançado dos «reds», depois da obra de John Culshaw, no Pub Halfway House.

«Obviamente, muitos adeptos do Liverpool doaram, mas também fãs do Everton e do Manchester United, o que mostra o alcance do jogador [Diogo Jota] e o quão respeitado ele era», afirmou.

Recorde-se que Diogo Jota e André Silva perderam a vida num acidente de viação, durante a madrugada de 3 de julho, em Espanha.

