Darwin Núñez marcou diante do Liverpool nas duas mãos dos quartos de final da Champions e as exibições do avançado do Benfica ficaram na retina de Diogo Jota, que comentou a possibilidade de tornar-se companheiro do uruguaio nos «reds» já na próxima temporada.

«Não sei, estou concentrado na seleção. O mercado vai mexer, não faço ideia do que poderão ser as contratações. Tive oportunidade de jogar contra ele e é um bom jogador, mas não posso dizer mais nada neste momento», disse o internacional português na conferência de imprensa desta terça-feira.

