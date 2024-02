São cinco golos e três assistências nos últimos oito jogos, e um dos melhores momentos para Diogo Jota desde que veste a camisola do Liverpool.

Ora, o bom momento do internacional português não passa despercebido a ninguém, muito menos ao técnico dos reds, Jurgen Klopp.

Na conferência de imprensa prévia ao duelo diante do Arsenal, o técnico alemão teceu rasgados elogios ao antigo avançado do FC Porto e também… ao futebol português.

«Ele é o pacote completo. E isso – todos sabem – com algumas lesões no momento errado. Demasiadas, é azarado. O Diogo leva muita porrada todos os jogos. Se for ver os relatórios médicos ao longo dos anos, está em todos», afirmou.

«Dá para ver que ele está a voar neste momento, tudo parece leve, fresco, explosivo. E em cima disso é um jogador extremamente inteligente, como sempre foi», acrescentou.

Klopp elogiou depois a formação em Portugal: «Se o mundo quer olhar para um país que não seja grande, mas que tem uma quantidade incrível de bons jogadores, e inteligentes, que olhem para Portugal. A quantidade de jogadores que eles formaram comparado com a população que têm é uma loucura. E o tipo de jogadores que são… mesmo especial. Um grande entendimento do jogo.»

«É um grande jogador e desde a primeira vez que o vi no Wolverhampton fiquei logo entusiasmado com o potencial. Pode jogar nas três posições da frente… E quando és avançado e estás num bom momento, aproveita. Apanha a onda. O golo contra o Chelsea, por exemplo, foi inacreditável», atirou, sobre Jota.