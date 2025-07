Arne Slot, treinador do Liverpool, deixou uma longa mensagem em homenagem ao falecido Diogo Jota. No site oficial do clube, o técnico relembrou alguns momentos na época em que treinou o jogador e prestou condolências à família e amigos.

«O que dizer? O que alguém pode dizer num momento como este, quando o choque e a dor são tão incrivelmente cruéis? Gostaria de ter as palavras, mas sei que não tenho», começou por referir.

«Os meus primeiros pensamentos não são os de um treinador de futebol. São os de um pai, um filho, um irmão e um tio, e pertencem à família de Diogo e André Silva, que sofreram uma perda tão inimaginável. A minha mensagem para eles é muito clara: nunca caminharão sozinhos. Os jogadores, a equipa técnica, os adeptos do Liverpool estão todos com vocês e, pelo que vi hoje, o mesmo pode ser dito da família do futebol», acrescentou.

Numa sentida homenagem, o técnico de 46 anos relembrou uma das primeiras músicas que aprendeu quando chegou a Anfield: um cântico especificamente dedicado a Diogo Jota.

«Quando cheguei ao clube, uma das primeiras músicas que conheci foi a que os nossos adeptos cantam para o Diogo. Eu nunca tinha trabalhado com ele antes, mas soube imediatamente que, se os adeptos do Liverpool, que viram tantos grandes jogadores ao longo dos anos, tinham um cântico tão único para o Diogo, ele devia ter qualidades especiais».

«Quando chegar a hora, celebraremos Diogo Jota, relembraremos seus golos e cantaremos a sua canção. Por enquanto, iremos lembrá-lo como um ser humano único e lamentaremos a sua perda. Jamais será esquecido. O nome dele é Diogo», concluiu.

Noutra mensagem, Michael Edwards (CEO da Fenway Sports Group e responsável por supervisionar o Liverpool) e Richard Hughes (diretor desportivo dos Reds) publicaram um texto dedicado a Diogo Jota.

Prestando condolências a Rute, mulher de Diogo, e a toda a família dos irmãos portugueses, os diretores não esqueceram o papel do avançado no clube inglês.

«Nos próximos dias, nós, como clube, procuraremos homenagear o nosso querido camisola 20 com o respeito e o carinho que ele tanto merece. Iremos esforçar para que essas homenagens sejam significativas e inclusivas para os nossos adeptos, para quem Diogo tanto significava».