O Liverpool apresentou, esta sexta-feira, os equipamentos para a época desportiva 2025/26, com Mohamed Salah, Virgil Van Dijk e o reforço Florian Wirtz a destacarem-se como modelos.

O grande destaque nas novas camisolas, que têm um toque retro, é o facto de o equipamento voltar ser da Adidas. Antes, usaram essa mesma marca desportiva entre 1985-1996 e 2006-2012. Desde 2020 que os «Reds» vestiram a marca rival, Nike.

No que toca às camisolas, a principal mantém-se com a cor predominante a ser o vermelho, com detalhes a branco. A alternativa já fica marcada pelo contrário: branco como cor predominante e detalhes a vermelho.

O Liverpool apresentou, também, a camisola principal dos guarda-redes, sendo que a mesma será verde com detalhes a preto.