Ron Yeats, antigo capitão do Liverpool, faleceu este sábado aos 86 anos, informaram os «reds» através do site oficial. O escocês tinha sido diagnosticado com Alzheimer há alguns anos.

Enquanto jogador, realizou a formação no Dundee United (Escócia), antes de ficar durante dez temporadas no Liverpool, onde conquistou duas Ligas Inglesas, uma Taça de Inglaterra e três Supertaças do país.

Ao todo, Ron Yeats apontou 16 golos num total de 454 jogos com a camisola dos «reds», um registo que o coloca na 22.ª posição da lista de atletas com mais jogos realizados.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.