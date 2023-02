A época não tem sido fácil, mas a noite de segunda-feira foi bastante feliz para o Liverpool: no dérbi de Merseyside, os reds venceram o Everton por 2-0, naquela que foi a primeira vitória na Premier League em 2023.

Além dos três pontos, preciosos para continuar a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões, nota ainda para os regressos de Diogo Jota, Firmino e Van Dijk, lesionados até agora, à equipa de Jurgen Klopp – os dois primeiros entraram na segunda parte, o central não saiu do banco.

A jogar em casa, o Liverpool foi superior durante quase toda a partida, mas passou por alguns sustos. Um deles, diga-se, no minuto em que se pôs em vantagem.

Num lance de bola parada, o Everton acertou no poste, mas Salah e Darwin ligaram a «mota» no contra-ataque e combinaram para o 1-0, aos 36 minutos. Assistência do ex-Benfica, golo do egípcio.

No regresso para a segunda parte, os homens de Klopp resolveram a questão: Alexander-Arnold cruzou na direita e Gakpo estreou-se a marcar pelo novo clube, ele que é reforço de inverno.

Até final, houve gestão de jogo e os tais regressos de Jota e Firmino, cerca de uma semana antes do duelo frente ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Liverpool ocupa o nono lugar da Premier League, a nove pontos dos lugares de Champions, mas também menos um jogo do que a maior parte dos rivais. O Everton, que contou com Vinagre no banco, segue em zona de descida.