Fábio Carvalho foi esta noite herói em Anfield ao marcar o golo da vitória do Liverpool sobre o Newcastle (2-1), oito minutos depois dos 90, e no final da partida reagiu com natural felicidade pelo momento.

«Esta vitória foi muito importante, mostrámos uma grande vontade. O Newcastle tentou perder tempo, com os jogadores muitas vezes no chão. Nunca deixámos de lutar e já perto do final conseguimos conquistar os três pontos. As equipas que vêm a Anfield, um estádio muito difícil, usam de tudo para estar ao nosso nível. Nós só temos de manter a cabeça fria e no lugar certo. Hoje correu bem e estamos de parabéns», afirmou o médio português de 20 anos, que sobre o golo salientou a importância de estar «no sítio certo».

«Estes adeptos fazem-nos continuar. Sem eles, nada disto seria possível. Temos de continuar assim, penso que estes três pontos são muito merecidos», destacou o ex-Fulham, acrescentando: «Tenho agarrado as oportunidades com as duas mãos. Se Deus quiser, virão mais jogos, mais golos, mais três pontos. A equipa, a equipa técnica e os adeptos têm sido fundamentais, adaptei-me bem ao Liverpool.»