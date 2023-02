Depois de um início prometedor e apesar das várias lesões no plantel do Liverpool, o português Fábio Carvalho tem sido pouco utilizado por Jurgen Klopp e nem sequer integrou a ficha de jogo no último encontro, diante do Everton.

«Fábio é um jogador muito jovem e um grande talento. Jogou bem nos jogos que fez, mas temos de fazer uma convocatória e ele não entrou na última. É o que é», começou por dizer o técnico dos reds em conferência de imprensa.

«Precisávamos de coisas diferentes, ele não fez nada de errado. Ele melhorou muito, é um bom miúdo e está inserido no grupo. É óbvio que, neste momento, não está feliz. É algo que não se vê em campo ou quando olhas para ele. Não é notório, mas imagino que assim seja porque é um jogador, quer jogar e não tem jogado muito», realçou.

«Isto não ajuda, mas numa carreira longa são coisas que tens de ultrapassar. A mim parece-me que está a lidar com a situação da melhor maneira possível», concluiu o alemão.

Fábio Carvalho chegou este verão ao Liverpool, proveniente do Fulham, e alinhou em 19 encontros, tendo apontado três golos.