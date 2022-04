Contratado em janeiro ao FC Porto, Luis Díaz não precisou de muito tempo para se adaptar ao Liverpool, e já foi utilizado por Jurgen Klopp em 17 ocasiões – quatro golos e duas assistências.

Em entrevista aos meios do clube, o internacional colombiano falou precisamente dessa adaptação e recordou os tempos de dragão ao peito.

«A maior diferença é a intensidade de jogo. A forma como jogamos taticamente e o facto de também ter de defender tem sido o mais difícil até agora. No entanto, já tinha esse aspeto no meu jogo, pois tive muito tempo no FC Porto e aprendi muitas coisas lá. E aqui também vou continuar a melhorar, claro», afirmou.

«Estou muito feliz por estar aqui e por me ter afirmado da maneira que afirmei. Dividir o balneário com este grupo de grandes atletas, assim como com o treinador [Klopp] é um grande prazer para mim», acrescentou.