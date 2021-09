Jurgen Klopp fez esta quinta-feira um ponto de situação sobre o boletim clínico do Liverpool, revelando que Roberto Firmino estará garantidamente com a equipa no duelo da próxima semana com o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a Champions League.



Roberto Firmino está ausente da competição desde 28 de agosto. O internacional brasileiro tem vindo a recuperar de uma lesão na coxa e o técnico dos «reds» garante o seu regresso para o embate com a equipa portuguesa.



«O Bobby (Firmino) já está a treinar connosco há dois ou três dias e treinou um pouco como 'joker' na sessão de trabalho. Ele vai estar no treino normalmente e depois temos de tomar uma decisão de o levar connosco ou não. Para o Porto, a cem por cento. Para o Brentford, ainda temos de ver», explicou.



O Livepool visita o Brentford no sábado, para a Premier League, já com Trent Alexander-Arnold operacional.



«O Trent não estava lesionado, apenas um pouco doente. Ele já voltou aos treinos e está bem. O Neco (Williams) vai estar no treino de hoje e, se estiver a cem por cento, vamos ver como lidamos com isso», frisou Jurgen Klopp.



O treinador falou ainda de James Milner, Naby Keita e Thiago Alcântara, sempre com o jogo frente ao Brentford no horizonte mais próximo.



«O James teve uma situação similar ao Trent, portanto deve estar recuperado. O Naby, provavelmente não. Temos de esperar até que as dores passem. Quando ao Thiago, não há hipóteses», concluiu Jurgen Klopp.

O FC Porto-Liverpool, da 2.ª jornada do Grupo B da Champions, realiza-se na próxima terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão.