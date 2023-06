Roberto Firmino é um daqueles jogadores que «faz» o balneário.

Não que alguma vez tenhamos privado com o avançado brasileiro, mas só alguém assim teria os companheiros e a equipa técnica a falar de si como Firmino.

Ao fim de oito anos, o jogador contratado ao Hoffenheim em 2015 deixa os reds em fim de contrato. Mas vai deixar muitas saudades. E isso é fácil de perceber pela forma como as principais figuras do Liverpool falam de Firmino num vídeo feito pelo clube para a despedida do jogador.

Klopp, Salah, Trent Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Alisson, Thiago Alcântar. Todos elogiam o jogador de 31 anos.

E não, não parecem ser palavras de circunstância.

«Ele era a cola que mantinha todos juntos», diz Arnold.

«Ainda antes de começar a jogar com ele, percebi que era um grande tipo. Deu-me o número da camisola dele, sacrifica-se ela equipa», enalte Salah.

«No trio que formava com Salah e Sadio Mane, era Firmino quem deixava os outros brilhar», elogia Pepijn Lijnders.

«Sai como um dos maiores de sempre do Liverpool», assegura Klopp.

Vale a pena ver a homenagem.