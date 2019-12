Mo Salah foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, revelou a FIFA. As prestações do egípcio nos jogos do Liverpool frente a Al-Hilal e Flamengo foram suficientes para ser distinguido como Bola de Ouro da competição.

Na segunda posição ficou Bruno Henrique do Flamengo e Carlos Eduardo, jogador do Al-Hilal e que já passou pelo FC Porto, ficou no terceiro lugar.