Treinador do Chelsea não concordou com a falta que deu origem ao segundo golo do Liverpool (5-3). Alguns elementos da equipa técnica dos «reds» responderam a Frank Lampard e gerou-se uma enorme discussão, com vários palavrões pelo meio.

Jurgen Klopp disse a Lampard para se acalmar e para se sentar. O técnico do Chelsea não gostou e, depois de ter dito «vão-se f...» aos elemento do banco contrário, soltou a mesma expressão para Klopp.

«Para mim não era falta, mas não tenho problemas com Jurgen Klopp. O trabalho dele no Liverpool tem sido fantástico. O Liverpool ganhou a Premier League, mas também que não fiquem demasiado arrogantes com isso. É esse o meu ponto de vista, mas está resolvido. Durante os jogos, podemos ficar mais exaltados, mas já passou», disse Lampard, Sky Sports, após o encontro.