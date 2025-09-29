Na véspera da receção ao Liverpool, na segunda ronda da fase de liga da Champions, o treinador do Galatasaray anunciou uma homenagem a Diogo Jota. Em conferência de imprensa, Okan Buruk garantiu um momento marcante.

«Vamos homenagear o Diogo Jota antes do jogo contra o Liverpool», esclareceu nesta segunda-feira. Por sua vez, a comunicação social turca avança que os adeptos vão organizar uma coreografia, num ambiente por norma frenético.

Depois da goleada sofrida em Frankfurt (5-1), o Galatasaray (35.º) procura os primeiros pontos, ante o Liverpool (11.º), num duelo agendado para as 20 horas desta terça-feira.

