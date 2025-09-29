Liverpool
Há 34 min
Champions: Galatasaray vai homenagear Jota na receção ao Liverpool
Treinador do tricampeão turco garante momento marcante antes do pontapé de saída
Treinador do tricampeão turco garante momento marcante antes do pontapé de saída
Na véspera da receção ao Liverpool, na segunda ronda da fase de liga da Champions, o treinador do Galatasaray anunciou uma homenagem a Diogo Jota. Em conferência de imprensa, Okan Buruk garantiu um momento marcante.
«Vamos homenagear o Diogo Jota antes do jogo contra o Liverpool», esclareceu nesta segunda-feira. Por sua vez, a comunicação social turca avança que os adeptos vão organizar uma coreografia, num ambiente por norma frenético.
Depois da goleada sofrida em Frankfurt (5-1), o Galatasaray (35.º) procura os primeiros pontos, ante o Liverpool (11.º), num duelo agendado para as 20 horas desta terça-feira.
Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS