Ulla Sandrock, mulher de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, ofereceu cerca de mil libras [quase 1,140 euros] em vouchers aos funcionários do supermercado que costuma frequentar, em Formby, em forma de agradecimento por estarem a trabalhar durante a pandemia.

Segundo revela o jornal Liverpool Echo, a mulher do treinador alemão distribuiu cerca de vinte vouchers no valor de 50 libras cada, quase 58 euros, pelos funcionários que, na altura, estavam naquele piso. Mais tarde, o gerente da loja recolheu os vouchers para distribui-los equitativamente entre todos os funcionários da loja.

«A Ulla não quis chamar a atenção para si ou receber qualquer tipo de reconhecimento público. Quis apenas que as pessoas que estão a trabalhar neste momento tenham o reconhecimento que merecem», disse a relações públicas do casal Klopp.



Os funcionários ficaram obviamente satisfeitos com o inesperado donativo. «A nossa equipa de Formby está extremamente grata pelo apoio e pela compreensão mostradas por todos aqueles que visitam a nossa loja, mas vamos sempre respeitar a privacidade dos nossos clientes», referiu o porta-voz do estabelecimento.

O casal Klopp vive na pequena localidade de Sefton, nos arredores de Liverpool, e mantêm uma forte ligação com a comunidade local. No domingo já tinha havido um relato, noutro supermercado de Formby, de uma mãe que também recebeu um voucher de 50 libras oferecido por alguém, «anónimo», mas com ligações ao clube de Anfield.