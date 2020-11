Se para muitos, a forma como Digo Jota encaixou no Liverpool é uma surpresa, Troy Deeney, jogador do Watford, diz que sempre soube que os Reds tinham feito a escolha certa ao contratar o jogador português.

«O Diogo Jota era assustador no Wolverhampton. O Jiménez é, obviamente, muito bom, mas, quando jogávamos com o Wolves, era com o Jota que nos preocupávamos. O Traoré é muito rápido, mas o Jota é rápido, tem excelente técnica e ainda consegue marcar golos», afirmou Troy Deeney, em declarações ao TalkSport.

«Acho que o estilo de trabalho dele encaixa muito bem no Liverpool», apontou ainda o jogador, que prevê que, no futuro, Diogo Jota seja ainda melhor.

«Ele tem 23 anos, só vai continuar a melhorar. Já atingiu um grande nível e vai continuar a crescer. Jogar pelo Liverpool todas as semanas e acostumar-se a vencer regularmente vai fazer-lhe muito bem a nível psicológico e torná-lo num jogador muito melhor.»