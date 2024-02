O Liverpool adiantou serviço e garantiu desde já que vai manter a liderança da Liga Inglesa mais uma jornada. A formação de Jurgen Klopp antecipou o jogo com o Luton, em virtude de no fim de semana disputar a final da Taça da Liga, frente ao Chelsea, e venceu por 4-1.

Curiosamente o jogo até nem começou bem. Sem Diogo Jota e sem Darwin, que estão lesionados, e sem Salah, que ainda não está totalmente apto após a lesão na CAN, o Liverpool entregou esta noite o ataque a Luis Díaz, Gakpo e Elliot.

Mesmo assim, o jogo não começou nada bem para o Liverpool: logo aos 12 minutos, Ogbene abriu o marcador para o Luton, que chegou ao intervalo a vencer por 1-0.

Na segunda parte, porém, tudo mudou. Van Dijk, após assistência de Mac Allister, empatou o jogo aos 56 minutos, e depois minutos depois Gakpo virou o jogo, novamente após assistência de Mac Allister. Em quinze minutos, aliás, o Liverpool fez três golos: aos 71, Luis Díaz também marcou. Já em período de compensação, Ellitor fez o 4-1 final.

Com este resultado, o Liverpool fica com quatro pontos de avanço sobre o Man. City, que só joga no fim de semana. Aconteça o que acontecer, o Liverpool será líder depois disso.