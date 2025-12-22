Liverpool
Há 18 min
Isak de fora por tempo indeterminado: Liverpool esclarece lesão
Avançado sueco sofreu lesão grave depois de marcar ao Tottenham, no sábado
SS
Avançado sueco sofreu lesão grave depois de marcar ao Tottenham, no sábado
SS
Alexander Isak enfrenta um tempo de paragem «indefinido», conforme anunciou o Liverpool nesta segunda-feira, acrescentando que o avançado sueco foi operado a um tornozelo, que inclui uma fratura do perónio, lesão contraída depois de inaugurar o marcador contra o Tottenham (2-1), no sábado.
O perónio é o osso da perna que fica do lado exterior em relação à tíbia.
Aos 26 anos, o ponta de lança leva três golos e uma assistência em 16 jogos. No verão, obrigou o Liverpool a investir 145 milhões de euros, para que deixasse o Newcastle.
Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday.— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS