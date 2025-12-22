Alexander Isak enfrenta um tempo de paragem «indefinido», conforme anunciou o Liverpool nesta segunda-feira, acrescentando que o avançado sueco foi operado a um tornozelo, que inclui uma fratura do perónio, lesão contraída depois de inaugurar o marcador contra o Tottenham (2-1), no sábado.

O perónio é o osso da perna que fica do lado exterior em relação à tíbia.

Aos 26 anos, o ponta de lança leva três golos e uma assistência em 16 jogos. No verão, obrigou o Liverpool a investir 145 milhões de euros, para que deixasse o Newcastle.