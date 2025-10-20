Numa longa entrevista ao programa “The Diary of a CEO” – o diário de um CEO – Jürgen Klopp abriu o coração ao recordar Diogo Jota. O antigo treinador do Liverpool e atual diretor do futebol da Red Bull, recordou o momento em que soube da trágica notícia.

«Recebi uma mensagem de manhã, de um amigo do Liverpool, dizia que eram más notícias. Não conseguia acreditar. Não era possível. Sei exatamente onde estava e o tempo que fiquei sentado sem falar. É como se fosse da família. Era um jovem muito especial.»

«Como é que substituis alguém como o Jota? Pela pessoa que era. Lembro-me da primeira vez que o vi a jogar pelos Wolves. Impressionante. Ninguém me disse para o observar, eu próprio pedi mais conteúdo. Não consigo imaginar o balneário sem ele. Foi um choque brutal. Ele era omnipresente no balneário. É impossível lidar com esta situação.»

Diogo Jota rumou a Liverpool há cinco anos, quando os “Reds” investiram 45 milhões de euros. O avançado português totalizou 65 golos em 128 jogos, conquistando Premier League, Taça de Inglaterra e Taça da Liga. Pelo Wolves conquistou o Championship (II Liga) e por Portugal celebrou, por duas vezes, a conquista da Liga das Nações.

Na referida entrevista ao “The Diary of a CEO”, Klopp, de 58 anos, revelou não ter planos para voltar a treinar.

«Adoro aquilo que faço neste momento. Não sinto falta de ser treinador. Não sinto falta da chuva durante duas ou três horas, não sinto falta de ir a conferências de imprensa por quatro vezes por semana, ou de ter 12 entrevistas por semana. Não sinto falta do balneário. Ainda assim, sentar-me num restaurante, com os jogadores, e ter uma boa conversa é agradável. Vencemos muitos jogos, por isso havia bom ambiente», terminou.