Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, considera «pouco provável» a contratação de reforços nesta reabertura do mercado de transferências. O técnico recordou os problemas no centro de defesa dos «reds» mas está ciente dos problemas económicos à escala global, como consequência da pandemia de covid-19.



«Se o mundo estivesse normal, digamos assim, estaria tudo bem. Ganhámos o campeonato, ganhámos a Liga dos Campeões, o clube está na melhor situação possível...então, temos três centrais experientes, para além do Fabinho e dos miúdos, e os três lesionam-se. Essa é a uma situação em que faríamos algo, normalmente? Sim, definitivamente», admitiu Klopp.



O treinador do Liverpool está conformado com esse cenário: «Não é o melhor momento para todo o planeta, porque é que o deveria ser para os clubes de futebol?»