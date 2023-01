Alarme no Liverpool com a lesão que Virgil van Dijk contraiu frente ao Brentford a revelar-se mais grave do que estava previsto. Segundo revelou o treinador Jurgen Klopp esta sexta-feira, o central neerlandês vai ficar de fora, pelo menos, um mês.

Van Dijk foi substituído ao intervalo do jogo com o Brentford, numa altura em que o Liverpool perdia por 2-0 [acabou por perder por 3-1] e, na altura, o treinador alemão explicou que foi por opção, mas afinal, soube-se agora, o central já tinha apresentado queixas.

Na antevisão do jogo com o Wolverhampton, para a Taça de Inglaterra, Klopp deu conta da lesão do internacional neerlandês. «O Virg é uma grande baixa para nós. Tirei-o ao intervalo e o diagnóstico acabou por ser duro. Vão ser semanas, mais de um mês, espero que passe depressa», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Além do jogo deste sábado com os Wolves, Van Dijk deverá ainda falhar os jogos seguintes com o Brighton, Chelsea, novamente o Wolverhampton e ainda o Everton, mas já deverá estar recuperado para os jogos com o Real Madrid, relativos aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mas nem tudo são más notícias para Klopp. Hordan Henderson está recuperado e disponível para entrar nas contas para o embate com os Wolves.