O Liverpool anunciou esta segunda-feira que abriu uma investigação ao adepto que invadiu o relvado no momento do sétimo e último golo dos reds na goleada ao Manchester United.

Aquando dos festejos do golo de Salah, um fã do clube de Anfield saltou para o relvado e festejou com os jogadores, acabando, no entanto, por lesionar Andrew Robertson e Curtis Jones.

«O Liverpool abriu de forma imediata uma investigação para identificar e banir o adepto que invadiu o relvado no jogo de domingo da Premier League frente ao Manchester United, em Anfield. O infrator correu para o campo e colidiu com os jogadores do Liverpool, arriscando uma lesão», lê-se.

Para já, o Liverpool suspendeu o suspeito «até que o processo seja concluído». «Se for considerado culpado da ofensa de entrar no relvado sem permissão, o infrator pode ficar com cadastro e uma proibição vitalícia de entrar em Anfield e nos restantes estádios da Premier League», alertaram ainda os reds.

O adepto em questão, diga-se, provocou até a fúria de Jurgen Klopp: o treinador germânico interpelou-o quando este estava a ser levado pelos seguranças para fora do relvado.

Veja aqui o momento: