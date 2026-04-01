Afastado dos relvados desde 20 de dezembro, quando se lesionou na sequência de um golo marcado ao Tottenham, Alexander Isak está próximo de regressar aos treinos. De acordo com Arne Slot, o avançado de 26 anos reintegra o grupo a partir desta quinta-feira.

«Está numa boa fase e feliz pelo apuramento da Suécia para o Mundial 2026. É preciso ter calma, vai realizar a primeira sessão de treino integrado em três meses. É bom tê-lo de regresso e, em breve, contar com a sua qualidade incrível nos jogos. Vai ser muito útil na fase final da época», explicou o treinador.

O internacional sueco regista três golos e uma assistência em 16 jogos pelo Liverpool, depois de deixar o Newcastle a troco de 145 milhões de euros. A 20 de dezembro, Isak sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, com fratura na fíbula, o que obrigou a intervenção cirúrgica.

O Liverpool ocupa o quinto lugar da Premier League e compete nos “quartos” de Champions e Taça, pelo que vai disputar, pelo menos, mais 10 jogos.