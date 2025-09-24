A estreia de Giovanni Leoni pelo Liverpool, em Anfield, revelou-se agridoce, uma vez que o defesa central – italiano de 18 anos – contraiu uma lesão grave durante a receção ao Southampton (2-1), na noite de terça-feira, em encontro da Taça da Liga.

Depois de sair de maca aos 81 minutos, revelando muitas dores, Leoni soube que vai enfrentar uma longa paragem, uma vez que os exames revelaram uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação deverá acontecer nos próximos dias.

Contratado neste verão por 35 milhões de euros, Leoni vê a temporada terminar mais cedo. O jovem italiano fez formação entre Padova e Sampdoria, afirmando-se na equipa principal do Parma, com 17 jogos e um golo em 2024/25.

