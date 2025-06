Giovanni van Bronckhorst prepara-se para reforçar a equipa técnica do Liverpool, liderada pelo compatriota Arne Slot. De acordo com o Times, o técnico, de 50 anos, vai ocupar a vaga deixada por John Heitinga – o novo treinador Ajax.

Num percurso como treinador principal iniciado em 2015, Giovanni van Bronckhorst passou por Feyenoord, pelos chineses do Guangzhou, pelos escoceses do Rangers e pelos turcos do Besiktas, na última temporada.

O Liverpool – de Diogo Jota – conquistou a mais recente edição da Premier League.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências.