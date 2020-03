«Vejo o Salah a jogar todas as semanas e tem números impressionantes. Mas nas coisas mais básicas é realmente mau.» A ideia foi avançada por Don Hutchinson, médio do Liverpool entre 1990 e 1994, numa entrevista à ESPN.



Hutchinson, antigo internacional escocês e comentador respeitado no Reino Unido, tenta sustentar a opinião. «Não consegue fazer um bom passe a cinco metros, não sabe quando soltar a bola e tenta fintar tudo e todos, esteja onde estiver.»



Don Hutchinson vai mais longe e considera mesmo que o Liverpool ficaria a ganhar com a saída de Mo Salah e a entrada de Jadon Sancho, uma das estrelas do novo Borussia Dortmund.



«Insisto: nas coisas mais fáceis falha muito, mas os seus números são aterradores.»



Mo Salah está a fazer a terceira temporada no Liverpool. Soma 144 jogos e 91 golos. Sem saber fazer passes fáceis.