O Liverpool despediu Aaron Briggs, treinador encarregado das bolas paradas. O clube inglês confirmou a decisão em comunicado oficial nesta terça-feira.

O técnico chegou ao Liverpool em julho de 2024, com o papel de treinador de desenvolvimento individual. Em setembro de 2025 passou a trabalhar exclusivamente como técnico de bolas paradas. Já na presente época, na Premier League, o Liverpool sofreu 12 golos em bola parada.

«Briggs contribuiu para o sucesso do título da Premier League na temporada passada como membro da equipa técnica de Arne Slot. Sai com a nossa gratidão e com os melhores votos de todos do clube», escreveram os «Reds» em comunicado.