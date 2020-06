O plantel do Liverpool reuniu-se num hotel para assistir ao Chelsea-Manchester City que acabou por resultar na antecipação do título da equipa de Jürgen Klopp e Andrew Robertson, em declarações Match of the Day, revelou que está a tentar convencer o carismático treinador alemão a dar uns dias de folga aos mais recentes campeões de Inglaterra.

«Ainda estamos a tentar convencer o chefe lá em baixo a dar-nos uns dias de folga. Dêem-lhe mais umas cervejas e acho que vamos conseguir dois dias», atirou o defesa escocês.

O lateral contou depois como é que o grupo viveu o jogo de Stamford Bridge. «Não vos posso dar a localização exata do sítio onde estamos, mas estamos todos juntos num hotel, como uma equipa. Pensámos que qualquer coisa de especial podia acontecer hoje e acabámos todos aqui», começa por contar.

O Chelsea marcou primeiro, mas o City Ainda empatou antes de Willian marcar o golo da vitória na transformação de uma grande penalidade. «Estávamos todos loucos, mas ficou tudo calado quando o De Bruyne marcou aquele grande livre. Felizmente o Chelsea reagiu bem depois disso. Já ninguém se conseguiu sentar e vimos os últimos cinco minutos de pé», contou ainda.