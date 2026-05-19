O Liverpool e a Adidas revelaram nesta terça-feira o equipamento principal para 2026/27, numa homenagem à equipa que conquistou o campeonato em 1989/90. À época, os “Reds” eram também patrocinados pela Adidas e o referido equipamento era um pouco mais claro.

Depois de uma coleção muito elogiada em 2025/26 – ao contrário da época desportiva – o Liverpool arriscou num design mais ambicioso e disruptivo. Segundo explica a Adidas, é o elo entre a herança e o futuro, numa conceção moderna de uma «estética clássica».

Em simultâneo, o Liverpool e a Adidas divulgaram o equipamento principal para o guarda-redes, em tons de verde.

Consulte a galeria associada para conhecer o equipamento principal do Liverpool para 2026/27.