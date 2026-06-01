Arne Slot, técnico do Liverpool, publicou uma carta de despedida, na qual não esqueceu Diogo Jota, que morreu num trágico acidente de viação a dia 3 de julho de 2025, quando era ainda jogador do Liverpool.

«Que apenas semanas depois de comemorarmos juntos perderíamos o Diogo é indescritível. Mais do que tudo, quero lembrar-me de um companheiro de equipa, um amigo e um ser humano incrível que tocou a vida de milhares de vocês toda as vezes que usou o famoso símbolo deste clube», escreveu o neerlandês.

«Ao deixar este clube, seria injusto da minha parte não dizer que a forma como vocês homenagearam o Diogo, e ficou unido na vossa memória, ficará comigo para sempre.»

O treinador neerlandês de 47 anos está de saída do Liverpool e escreveu umas palavras aos adeptos do emblema inglês, agradecendo o apoio e carinho demonstrado ao longo das duas épocas que esteve ao serviço do clube.

«Ficou ainda mais significativo porque vocês comemoraram connosco. A cantar as nossas músicas, a fetejar os golos. E no dia em que levantamos o troféu, vocês estavam lá. Nas ruas do lado de fora do estádio, a encher Anfield de expectativa», afirmou Slot.

«Vocês fizeram-me sentir bem-vindo desde o início e ajudaram-me neste percurso. Isso é algo que eu valorizo.»

Arne Slot diz ‘adeus’ a Anfield e ao Liverpool, depois de duas épocas nas quais venceu uma Premier League, em 2024/25.