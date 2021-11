Diogo Jota foi uma das figuras da vitória do Liverpool frente ao Southampton, ao apontar um bis, e no final do jogo falou à Sky Sports.

O avançado português somou o sétimo golo da temporada na Premier League e dividiu os méritos dessa marca com a equipa.

«É sempre mais fácil quando começamos bem, logo com um golo. Sabíamos que no passado já estivemos a ganhar 2-0 e não ganhámos, mas hoje vencemos e é importante. O mais importante é ganhar», começou por dizer.

«Golos? Aproveito o facto de jogar numa boa equipa. Felizmente para mim posso fazer golos e espero continuar a fazer isso», continuou.

«Mesmo com as mudanças que fizemos em relação ao jogo da Champions [com o FC Porto], é importante estarem todos envolvidos. Este mês temos jogos de três em três dias. Só temos de continuar», atirou depois.