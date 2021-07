Terminou o longo calvário que afastou Van Dijk dos relvados nos últimos sete meses. O Liverpool deu conta do regresso aos treinos do internacional holandês que estava a recuperar de uma lesão sofrida a 17 de outubro, no decorrer de um jogo com o Everton.

No arranque da pré-temporada da equipa de Anfield, o clube publicou várias fotografias do primeiro treino, com destaque para um sorridente Van Dijk, aparentemente sem limitações, a correr ao lado dos companheiros, em Tyrol, na Áustria, onde a equipa comandada por Jurgen Klopp está a preparar a nova temporada.