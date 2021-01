O Liverpool não atravessa um bom momento e na noite de segunda-feira somou o terceiro jogo seguido sem ganhar, deixando a liderança da Premier League à mercê do rival Manchester United.

Ora, as duas equipas defrontam-se em Anfield já no próximo dia 17 e Jürgen Klopp lançou já esse jogo, com uma alfinetada ao número de penáltis que a equipa de Bruno Fernandes tem beneficiado.

Mas primeiro, o técnico dos reds deixou críticas à arbitragem do jogo com o Southampton: «Se alguém voltar a dizer que o Sadio Mané é ‘mergulhador’, é a maior piada do menino. Esse rapaz tenta ficar de pé com tudo o que tem. Em duas situações… outras equipas vão ter penáltis, é a verdade», disse, citado pela Sky Sports.

«Mas não podemos fazer nada. Ouvi agora que o Manchester United teve mais penáltis em dois anos do que eu em cinco anos e meio. Não tenho ideia se a culpa é minha ou como é que isso pode acontecer», continuou.

«Mas isso não é desculpa para o desempenho. Não podemos mudar, temos de respeitar as decisões. Mas podemos mudar o nosso desempenho. Esse é o nosso foco agora», atirou.