Jürgen Klopp diz que Diogo Jota «tem um futuro brilhante pela frente», depois do internacional português ter marcado o golo da difícil vitória do Liverpool sobre o Sheffield United (2-1). Depois de já ter marcado na estreia na Premier League, frente ao Arsenal, o reforço português voltou a marcar este sábado, desta vez de cabeça.

«Se ele continuar em forma, tendo em conta que tem apenas 23 anos, vai ter um futuro brilhante pela frente. Vamos precisar da qualidade dele e estou mesmo contente por ele se ter adaptado tão bem», começou por destacar o treinador alemão no final do jogo.

O Liverpool esteve a perder, mas acabou por virar o jogo com o tal golo de Diogo Jota. «Ele é mesmo bom jogador, foi por isso que o contratámos. Estive a falar com os meus adjuntos no final do jogo e disse-lhes que ele é tão boa pessoa que é muito fácil gostar dele e isso torna tudo mais fácil», acrescentou.

Mas os elogios a Diogo Jota não se ficaram por aqui. «Como jogador é rápido, tem físico, é forte, bom no jogo aéreo, bom com a bola no chão, portanto tem muitas coisas boas e a qualidade suficiente para nos ajudar. Ainda se está a adaptar, muitas coisas que fazemos ainda não naturais para ele, mas isso é apenas porque ele é diferente. Muitas das coisas que fez nos Wolves são exatamente aquilo que queríamos que ele fizesse por nós. Está muito perto e isso é um sinal de que é mesmo um bom jogador», destacou ainda o treinador do Liverpool.