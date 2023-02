A temporada do Liverpool ficou definitivamente comprometida com a pesada derrota, em casa, diante do Real Madrid (2-5) para a Liga dos Campeões e Jurgen Klopp começa já a abordar o mercado de verão e admite mudanças na equipa para a próxima época. A equipa de Anfiled está no oitavo lugar da Premier League e já com um pé de fora da Liga dos Campeões.

«Sabemos que vamos ter de melhorar e mudar as coisas e vamos fazê-lo. Não o podemos fazer agora, mas já é claro que vamos ter de fazer alguma coisa no verão. Para já, temos de procurar ultrapassar este momento e lutar», destacou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Jogadores como James Milner, Naby Keita, Alexander Oxlade-Chamberlain e Roberto Firmino acabam contrato no final da temporada.

Na abordagem ao jogo deste sábado com o Crystal Palace, Jurgen Klopp recordou que esta mesma equipa «já tem uma história maravilhosa» e esse foi um dos motivos que o levou a renovar com o clube até 2026, mas também diz que já sabia que iria surgir uma fase de transição.

«A forma como este clube é gerido é no sentido de não esbanjar dinheiro. É por isso que as nossas contratações são sempre criteriosas. Não podemos fazer quatro contratações antes de saber quem vai deixar o clube e precaver todas as situações», destacou.

Na temporada passada, o Liverpool venceu a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga e esteve na luta pela Premier League e pela Liga dos Campeões. Para Klopp, não houve espaço, nem tempo para transições.

«O último ano não era uma época para grandes mudanças. Jogámos até ao último momento e não podíamos trazer jogadores e depois perceber que ninguém ia sair. As coisas não funcionam assim. Não pudemos começar mais cedo porque jogamos finais atrás de finais, jogámos até ao último minuto da época. Fomos à final da Liga dos Campeões, depois tivemos uma curta pausa, depois uma série de lesões e o Campeonato do Mundo», recordou ainda.