Ao terceiro jogo, Darwin Núñez estreou-se a marcar pelo Liverpool, e logo com um poker.

O avançado uruguaio respondeu assim às críticas que lhe tinham sido feitas nos dois primeiros jogos, e no final foi elogiado por Jurgen Klopp.

«Não sei se há alguma cláusula no novo contrato do Salah para ser bastante generoso, mas ele deu o penálti ao Darwin e a caixa de pandora foi aberta. É uma noite perfeita para ele. As pessoas pensam que lá porque pagamos muito pelos jogadores eles não sentem pressão. Mas são seres humanos normais», começou por dizer o técnico, em declarações à televisão do clube.

«Eles leem o que é escrito nas redes sociais e às vezes ficam ansiosos. Foi, obviamente, a melhor maneira de acabar com estas discussões. É um avançado diferente do que já tivemos», acrescentou.