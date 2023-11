Jürgen Klopp manifestou-se preocupado com as lesões contraídas por Alisson Becker e Diogo Jota no decorrer do empate com o Manchester City (1-1), este sábado, no Etihad Stadium, mas também diz que os dois jogadores vão ter de realizar mais exames para apurar a gravidade das respetivas lesões.

O internacional português saiu logo no início da segunda parte, aos 54 minutos, com queixas, enquanto o guarda-redes brasileiro agarrou-se à perna, já no período de compensação, mas conseguiu terminar o grande jogo da 13.ª jornada da Premier League.

«O lado negro deste jogo é que o Alisson sentiu qualquer coisa e o Diogo sentiu qualquer coisa. É algo que vamos ter de apurar, depois vamos ver», destacou o treinador alemão na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

Em relação a Alisson, ficou a ideia que se tratou de uma lesão muscular, mas Klopp acredita que não seja nada de grave. «Espero que não seja nada sério, mas não tenho resposta, não tenho qualquer ideia nesta altura. Falei com ele e ele disse-me que sentiu uma pequena dor, mas vamos ter de esperar pelos exames», destacou ainda.