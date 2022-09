O Liverpool atravessa um dos piores momentos dos últimos anos, mas ainda assim Jurgen Klopp não perde a boa disposição e o sorriso.

Depois de não ter jogado no fim de semana para a Premier League, os reds voltam à competição esta terça-feira, frente ao Ajax, para a Liga dos Campeões, e uma semana após a derrota pesada em Nápoles.

Ora, Klopp foi questionado por um jornalista sobre se este interregno de uma semana pode prejudicar o ritmo da equipa, e respondeu ao seu estilo.

«Que ritmo? Não, nós não tínhamos ritmo. Você viu o nosso jogo? Seria bastante positivo se perdêssemos este ritmo», afirmou, a sorrir.

De resto, o treinador germânico disse mesmo que o encontro ante o Nápoles foi o pior que viu desde que está no Liverpool. «Tivemos uma reunião com os jogadores, vi o jogo com o Nápoles e foi um horror, para ser honesto. Foi o pior jogo que tivemos desde que estou aqui», defendeu, citado pela BBC.

Jurgen Klopp referiu ainda que espera que os adeptos do Liverpool respeitem as homenagens à Rainha Isabel II – a massa associativa do clube do norte de Inglaterra é tradicionalmente muito crítica em relação à classe política – e lembrou o exemplo da homenagem a Cristiano Ronaldo, quando o internacional português perdeu o filho.

«Há muitos exemplos de momentos em que as pessoas demonstraram respeito. Um que me surpreendeu, e que me deixou muito orgulhoso, foi quando jogámos com o Manchester United numa altura em que a família do Cristiano Ronaldo estava numa situação muito triste. E é isso que espero. Para mim, é muito claro o que temos de fazer.»

O Liverpool defronta o Ajax esta terça-feira, a partir das 20h00.