Jurgen Klopp deu a entender esta sexta-feira que o Liverpool não vai perder a cabeça para contratar Jude Bellingham ao Borussia Dortmund e, para explicar o seu ponto de vista, disse que era o mesmo do que uma criança pedir um Ferrari como presente de Natal.

A contratação do internacional inglês de 19 anos poderá custar ao Liverpool mais de 100 milhões de libras, pouco mais de 113 milhões de euros. «Não podemos contratar seis jogadores no verão, cada um a 100 milhões de libras. Não somos crianças. Se perguntares a uma criança de cinco anos o que é que ela quer para o Natal e ela responder um Ferrari, não vais dizer “boa ideia”. Vais dizer, não, é muito caro e, de qualquer forma, não vais poder conduzir. Se a criança ficar infeliz porque não teve um Ferrari, vai ter uma vida muito infeliz», destacou o treinador alemão em conferência de imprensa.

O treinador entende que o clube deve fazer um esforço para colmatar as necessidades do plantel, mas sem entrar em loucuras. «Procuras o que puderes e trabalhas com isso. Em relação ao que precisamos e ao que queremos, vamos fazer tudo para o conseguir, mas há alturas em que tens de aceitar que isto ou aquilo é impossível para nós. Nesse momento tens de te afastar e tentar qualquer coisa diferente», acrescentou.

«Luis Díaz é como uma lufada de ar fresco»

Jurgen Klopp falava à margem da antevisão do jogo de segunda-feira com o Leeds, em Elland Road, numa partida em que o treinador vai poder voltar a contar com o colombiano Luis Díaz, recuperado de um longo período de lesão.

«Ele está cem por cento pronto e a treinar, agora temos de o reintegrar. Vai estar na equipa se nada acontecer entretanto. É como ter um jogador novo. O inglês dele está melhor, está mais maduro e muito mais confortável com tudo à sua volta. Estamos muito felizes por tê-lo de volta, é uma lufada de ar fresco. Não consegue treinar sem ter um sorriso na cara. Vamos ver como é que podemos trazê-lo de volta à competição, passo a passo», comentou ainda.