Liverpool divulga imagem do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva
Escultura será colocada nas imediações do Estádio de Anfield
Escultura será colocada nas imediações do Estádio de Anfield
O Liverpool revelou esta segunda-feira imagens do novo memorial, intitulado «Forever 20», em homenagem a Diogo Jota e ao irmão André Silva que morreram num acidente de viação, em julho de 2025. O memorial pretende celebrar a vida dos dois jogadores, a sua ligação, o amor e o respeito sentidos pela família, colegas de equipa e adeptos de todo o mundo.
No centro da escultura será possível observar um coração, uma referência à comemoração de Jota e que, visto de vários ângulos, revela os números 20 e 30, correspondentes às camisolas dos irmãos Silva. A letra do famoso cântico dedicado ao ex-jogador - «He will take us to victory. Oh, his name is Diogo» -, estará também presente, assim como referências da vida pessoal do internacional português - um comando de consola.
O clube inglês ainda não divulgou a data de inauguração, mas confirmou que a estátua será colocada na 97 Avenue, junto ao estádio do LFC, local onde milhares de homenagens físicas foram colocadas desde a morte dos dois irmãos.
Os «Reds» sublinham que a peça servirá como um permanente símbolo de amor, união e memória e um espaço onde todos possam prestar tributo aos jogadores.
Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026