O Liverpool revelou esta segunda-feira imagens do novo memorial, intitulado «Forever 20», em homenagem a Diogo Jota e ao irmão André Silva que morreram num acidente de viação, em julho de 2025. O memorial pretende celebrar a vida dos dois jogadores, a sua ligação, o amor e o respeito sentidos pela família, colegas de equipa e adeptos de todo o mundo.

No centro da escultura será possível observar um coração, uma referência à comemoração de Jota e que, visto de vários ângulos, revela os números 20 e 30, correspondentes às camisolas dos irmãos Silva. A letra do famoso cântico dedicado ao ex-jogador - «He will take us to victory. Oh, his name is Diogo» -, estará também presente, assim como referências da vida pessoal do internacional português - um comando de consola.

O clube inglês ainda não divulgou a data de inauguração, mas confirmou que a estátua será colocada na 97 Avenue, junto ao estádio do LFC, local onde milhares de homenagens físicas foram colocadas desde a morte dos dois irmãos.

Os «Reds» sublinham que a peça servirá como um permanente símbolo de amor, união e memória e um espaço onde todos possam prestar tributo aos jogadores.